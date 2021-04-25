Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Ankaragücü youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında ligin orta sıralarında yer alan iki ekip Yeni Malatya ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ligin bitimine az bir süre kala küme düşme hattından uzaklaşarak rahatlamak isteyen ekibi ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Yeni Malatya bu maça kadar ligde çıktığı 34 karşılaşmadan 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 37 puan toplayan Malatya ekibi ligde 15’inci sırada yer alıyor. Ankaragücü ise bu maça öncesinde ligde çıktığı 34 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 38 puan topladı. Ankaragücü 38 puana ligde 14’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ankaragücü:

Ankaragücü’nde 3 eksik

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Adem, Kubilay, MustafaKorcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, İbrahim, Çekici, Alper, Geraldo, Paintsil, Emre

Zorlu Yeni Malatya deplasmanı öncesi Ankaragücü’nde kart cezalısı Sarlija ile sakatlıkları devam eden Borven ve Atakan Çankaya maç kadrosuna alınmadı. Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Diousse, Friedrich ve Badji’nin durumu maç saatinde belli olacak.

Başkent ekibinde Voca, Paintsil ve Alper Potuk ise Malatya karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Yeni Malatya’da 6 isim sınırda

Kritik Ankaragücü karşılaşması öncesi Yeni Malatyaspor’da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Jetmir Topalli, Ahmet Ildız, Lukoki, Adem Büyük, Wallace ve Zeki Yavru bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca karantinada olan Eray İşcan, Murat Aksit ve Lukoki ile sakatlıkları devam eden Tetteh, Olcay ve Semih Kaya maçta yer alamayacak.

Yeni Malatyaspor Ankaragücü karşılaşması saat kaçta başlayacak?

Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin heyecan dolu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Heyecan dolu karşılaşması öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.