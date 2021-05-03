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Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 39.haftasında Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Yeni Malatya - Kayseri Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:42
Yeni Malatyaspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya - Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor bu maç öncesi ligde çıktığı 36 karşılaşmada 9 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi ile 40 puana topladı. Malatya ekibi 40 puanla ligde 14’üncü sırada yer alıyor. Kayserispor ise bu maç öncesi ligde çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi ile 38 puan topladı. Kayseri ekibi 38 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmet, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay

Kayserispor:

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Sabovic, Avramovski, Henrique, Lennon, İlhan

Malatya’da 6 oyuncu sınırda

Ligin bitimine 4 maç kala Yeni Malatyaspor’da 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Topalli, Ahmet Ildız, Wallace, Zeki Yavru, Hadebe ve Chebake bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Ayrıca sakat Wallace bu Kayseri karşısında yer alamayacak.

Kayseri’de eksikler can sıkıyor

Yeni Malatya deplasmanı öncesi Kayserispor’da eksikler can sıkıyor. Kart cezalısı olan Muhar ile sakatlıkları devam eden Uğur Demirok, Ömer Uzun, Campanharo ve Miguel Lopes bu maçta yer alamayacak.

Ayrıca Alibec, Muğdat, Aziz Behiç ve Henrique bu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak?

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Malatya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:42
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Anahtar Kelimeler:
MalatyasporKayserisporMaç özet
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