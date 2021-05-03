Yeni Malatyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya - Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Yeni Malatyaspor Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Küme düşmeme mücadelesi veren iki ekibin karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Yeni Malatyaspor bu maç öncesinde ligde 40 puanla 14’üncü sırada yer alırken Kayserispor 38 puanla 17’inci sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman başlıyor?

Yeni Malatyaspor Kayserispor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Malatya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Kayserispor:

Yeni Malatya tam kadro

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmet, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, KubilayDoğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Sabovic, Avramovski, Henrique, Lennon, İlhan

Kayseri için final

Yeni Malatyaspor Kayseri maçı öncesi 40 puanla ateş hattının üzerinde yer alıyor. Ateş hattından uzaklaşarak ligin son haftalarında rahat bir konumda olmak isteyen Malatya ekibi bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Malatya ekibinin bu maç öncesinde herhangi bir eksik oyuncusu bulunmuyor.

Küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Kayserispor bu maçı kaybetmesi durumunda son haftalarda büyük bir riske girecek. Kayseri ekibi bu maçı kazanarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

Yeni Malatya Kayseri canlı izle

3 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00’da başlayacak olan Yeni Malatya Kayseri maçı beIN Sports 2’den yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Öte yandan maçı intenet üzerinden canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor.

Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. yasal olmayan bu siteleri takip eden kişilere de ceza verilmektedir. Ayrıca bu sitelerde yayınlar düşük kalitede yapılıyor.

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