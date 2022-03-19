Yeni Malatyaspor Kasımpaşa Maçında Flaş Olay! Sadık Çiftpınar Tribünlere El Hareketi Çekti, Ortalık Karıştı!

Süper Lig'de yeni hafta karşılaşmalarında Yeni Malatyaspor evinde Kasımpaşa takımını ağırladı. Müsabaka deplasman takımının 2-0'lık galibiyeti ile ayrılırken maçın son bölümlerinde Yeni Malatyaspor tribünleri ile oyuncu Sadık Çiftpınar arasında olaylar çıktı. Tribünler Sadık Çiftpınar'ın aleyhinde tezahüratlar yaparken başarılı futbolcu ise tribünler el hareketi çekti. Ortalık karıştı! İşte o anlar..

Maçın 79. dakikasında Sadık Çiftpınar oyundan çıkarken yerine giren futbolcu Philip Gameli Awuku oldu.

İşte Sadık Çiftpınar ile Yeni Malatyaspor tribünleri arasında yaşanan o anlar..

Tribünlerden gelen yoğun tepkiler sonrasında tribünlere görüntülerde görüldüğü gibi hareket yapan Sadık Çiftpınar sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.