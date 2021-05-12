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Yeni Malatyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Malatya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41.haftasında Yeni Malatyaspor Hatayspor ile karşılaştı.Nefes kesen maçın ardından futbol severler Yeni Malatyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Malatya - Hatay Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:27
Yeni Malatyaspor Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Malatya - Hatay youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 41’inci haftasında Avrupa biletini almak isteyen Hatayspor Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor ligde 44 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Hatayspor ise ligde 60 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Hatayspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Malatya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatya:

Ertaç Özbir, Wallace, Hadebe, Semih, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Benjamin Tetteh

Hatayspor:

Munir, Pablo, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Popov, Sackey, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Boupendza, Diouf

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor rakibini 2-1’lik skorla yenmişti.

Yeni Malatyaspor Hatayspor maç özet

11 Mayıs Salı günü oynanacak olan Yeni Malatyaspor Hatayspor karşılaşması öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Ligde beşinci sırada yer alan Hatayspor bu karşılaşmayı da kazanarak Avrupa biletini almak istiyor.

Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
VideoligMaç özetiKonyasporGalatasaray
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