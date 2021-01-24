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Yeni Malatyaspor Galatasaray mücadelesi hangi kanalda yayınlanıyor?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor Galatasaray mücadelesi detayları..

24 Ocak 2021 Pazar 17:07
Yeni Malatyaspor Galatasaray mücadelesi hangi kanalda yayınlanıyor?
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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor Galatasaray mücadelesi detayları..

Yeni Malatyaspor Galatasaray ilk yarı 0-0

 Galatasaray'da Feghouli 26. dakikada sakatlandı ve onun yerine Emre Kılınç girdi.

Yeni Malatyaspo'da sakatlık sorunları nedeniyle Mustafa Eskihellaç ve kaleci Ertaç Özbir Galatasaray mücadelesinde oynamayacak.

Benjamin Tetth ve Moryke Fofana'nın oynayıp oynamayacağı maç zamanında belli olacak.

Galatasaray'da ise Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Mbaye Diagne kadroda olmayan isimlerden. Omar Elavdellaoui de tedavi sebebiyle maçta yer almayacak.

 

İlk 11'ler

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Hadebe, Acquah, Youssuf, Adem, Kubilay, Umut.

Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.

16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 17:07
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YenimalatyaGalatasaray
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