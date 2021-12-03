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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Futbol severler ise Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesini internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor. İşte 2021 Malatya GS maç kanalları...

03 Aralık 2021 Cuma 10:21
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
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Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile evinde kozlarını paylaşacak. Hafta içi oynanan Marsilya maçında iyi oyunla birlikte gelen 4-2’lik galibiyetle moralini en üst seviyeye çıkaran Galatasaray Yeni Malatyaspor deplasmanında da galip gelerek yarattığı olumlu havayı Spor Toto Süper Lig’e taşımanın peşinde olacak. Öte yandan son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla birlikte düşme hattına gerileyen ev sahibi Yeni Malatyaspor Galatasaray karşısında galip gelerek kötü gidişata son vermek istiyor. Futbol severler ise Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek için arama motorları üzerinden yaptığı araştırmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasının önemli maçlarından birisi olan Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması 28 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak. İki takım adına da büyük önem arz eden bu karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyenlerle buluşacak. Kritik maçta Atilla Karaoğlan hakem olarak görev alacak.

Yeni Malatyaspor Galatasaray Mücadelesinde 9. Randevu

Spor Toto Süper Lig’de haftanın kritik maçlarından olan Yeni Malatyaspor Galatasaray mücadelesinde taraflar bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 5 kez kazanırken Yeni Malatyaspor 2 galip geldi. 1 maçta ise kazanan olmadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray evinde 3-1 kazanırken deplasmanda da 1-0’lık skorla galip ayrılmasını bilmişti.

Galatasaray’da Fatih Terim Cezalı

Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle Malatya deplasmanında takımının başında görev alamayacak. Sarı kırmızılı takımda Assuncao ve Oğulcan Malatya’ya getirilmedi.

Yeni Malatyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor:

 Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem

Galatasaray:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Yeni Malatyaspor Galatasaray Maçı Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar Listesi

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Yeni Malatyaspor Galatasaray ile bugün saat 19.00’da Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanalların listesini öğrenmek isteyen futbol severler ise arama motorları üzerinden bu konudaki araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi:

İran: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Irak: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Cezayir: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Bahreyn: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Benin: A+ Sport

Burkina Faso: A+ Sport

Burundi: A+ Sport

Kamerun: A+ Sport

Cape Verde: A+ Sport

Orta Afrika Cumhuriyeti: A+ Sport

Çad: A+ Sport , beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Kongo: A+ Sport

Cote D'Ivoire: A+ Sport

Djibouti: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia, A+ Sport

Mısır: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Ekvator Ginesi: A+ Sport

Gabon: A+ Sport

Gambiya : A+ Sport

Gana: A+ Sport

Gine: A+ Sport

Guinea-Bissau: A+ Sport

Ürdün: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Kuveyt: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Lübnan: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Libya: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Mali: A+ Sport

Moritanya: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD, A+ Sport

Fas: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Nijer: A+ Sport

Nijerya: A+ Sport

Umman: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Palestinian Territory: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Katar: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Ruanda: A+ Sport

Suudi Arabistan: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Senegal: A+ Sport

Sierra Leone: A+ Sport

Somali: beIN Sports Arabia 4 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Güney Sudan: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Sudan: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Suriye: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

Togo: A+ Sport

Tunus: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 4 HD

 

 

 


Son Güncelleme: 03.12.2021 10:21
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Galatasaray2021 Malatya GS Maç KanallarıSpor Toto Süper Lig
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