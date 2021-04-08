Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya 1 – 1 FB youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 33.haftanın kapanış maçında küme düşme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe’yi ağılıyor. Geçen hafta Denizlispor’u yenerek şampiyonluk umutlarını yeniden yeşerten Fenerbahçe Yeni Malatya deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor.

Fenerbahçe ligde 62 puanla Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Yeni Malatya ise ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Fenerbahçe:

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, TettehAltay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, İrfan Can (Samuel), Samatta

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Müsabakada Halis Özkahya düdük çalacak.

Fenerbahçe’de İrfan 11’e

Zorlu Yeni Malatya deplasmanı öncesi Fenerbahçe’de eleştiri alan Sinan Gümüş yedeğe çekiliyor. Sinan’ın yerine ilk 11’e İrfan Can Kahveci girecek. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu İrfan veya Osayi Samuel ikilisinden birini tercih edecek.

İlk maçı Yeni Malatya kazanmıştı

Süper Lig’in ilk yarısında Fenerbahçe’nin sahasında oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-0’lık net bir skorla kazanmıştı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu bu maçı hatırlatarak rakibi ciddiye almaları gerektiğini şampiyonluk yolunda kalan 9 maçın tamamını kazanmak için sahaya çıkacaklarını oyuncularına aktardı.

Samatta 11’de

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Samatta, geçen hafta Denizli maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Emre Belözoğlu oyuncuyla yakından ilgileniyor güven veriyor. Samatta’nın bu maçta da ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni Malatya’da çok sayıda eksik bulunuyor

Ligde kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor’da Zeki Yavru ve Olcay Şahan sakatlıkları, Hadebe ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin dışında takımın önemli isimlerinden Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz, Erkan Kaş ve Murat Akşit hastalıkları nedeniyle zorlu maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe’de 7 oyuncu ceza sınırında

Zorlu Yeni Malatya deplasmanında Fenerbahçe’nin kart sınırındaki isimlerde dikkat çekiyor. Sarı kanaryada Caner, Sosa, Tisserand, İrfan Can, Sinan, Pelkas ve Serdar Aziz Yeni Malatya maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep maçında yer alamayacak.

Emre Belözoğlu, oyuncularına ligin son virajına girilen şu dönemde gereksiz kart görmeleri hakkında uyarıda bulundu.

Ayrıca Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatıp takımdan ayrı çalışmalara başlayan Mesut, Sadık ve Perotti Yeni Malatya kafilesine alınmadı.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı

Saat 19:00’da başlayacak olan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.