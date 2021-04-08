Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Fenerbahçe Yeni Malatya deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yükselerek Beşiktaş ile puan farkını ikiye indiren Fenerbahçe bu maça mutlak galibiyet için çıkacak. Sarı lacivertliler ligde 62 puanla Beşiktaş’ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Yeni Malatya ise ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Fenerbahçe:

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, TettehAltay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, İrfan Can (Samuel), Samatta

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Halis Özkahya

Hakem atamalarının gündem olduğu son haftalarda Yeni Malatya Fenerbahçe maçının hakemi de merak konusu olmuştu. MHK bu karşılaşmaya Halis Özkahya’yı atadı.

Emre Belözoğlu ikinci maçına

Erol Bulut’un görevden alınmasının ardından takımın başında geçen Emre Belözoğlu geçen hafta rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle Denizli maçına çıkmıştı. Bu maçı kazanan sarı kanaryada şampiyonluk için herkes kenetlendi. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarından tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini belirtmişti.

Fenerbahçe’de 7 isim kart sınırında

İrfan 11’e

Fenerbahçe’de zorlu Malatya deplasmanı öncesi 7 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Caner, Sosa, Tisserand, İrfan Can, Sinan, Pelkas ve Serdar Aziz bu maçta kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe’de geçen haftaki Denizli maçında sonradan giren İrfan Can Kahveci performansıyla beğeni topladı. Emre Belözoğlu, İrfan’ı Sinan’ı yerine sahaya sürebilir. Forma için İrfan Can’ın en büyük rakibi ise Osayi Samuel olarak öne çıkıyor.

Yeni Malatya’da eksikler can sıkıyor

Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatya’da eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Yeni Malatya’da kritik Fenerbahçe maçı öncesi sakat olan Zeki Yavru ve Olcay Şahan ile kart cezalısı olan Hadebe maçta yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra hasta olan Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz, Erkan Kaş ve Murat Akşit de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı izle

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşturulacak. Mücadeleyi beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

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