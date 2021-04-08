İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren öncesi futbol severler Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:30
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında Fenerbahçe Yeni Malatya deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonluk yarışında ikinci sıraya yükselerek Beşiktaş ile puan farkını ikiye indiren Fenerbahçe bu maça mutlak galibiyet için çıkacak. Sarı lacivertliler ligde 62 puanla Beşiktaş’ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Yeni Malatya ise ligde 33 puanla 18’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chabake, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Zuqui, Lukoki, Fofana, Adem, Tetteh

Fenerbahçe:

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, İrfan Can (Samuel), Samatta

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hakem Halis Özkahya

Hakem atamalarının gündem olduğu son haftalarda Yeni Malatya Fenerbahçe maçının hakemi de merak konusu olmuştu. MHK bu karşılaşmaya Halis Özkahya’yı atadı.

Emre Belözoğlu ikinci maçına

Erol Bulut’un görevden alınmasının ardından takımın başında geçen Emre Belözoğlu geçen hafta rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle Denizli maçına çıkmıştı. Bu maçı kazanan sarı kanaryada şampiyonluk için herkes kenetlendi. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarından tüm maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini belirtmişti.

Fenerbahçe’de 7 isim kart sınırında

Fenerbahçe’de zorlu Malatya deplasmanı öncesi 7 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Caner, Sosa, Tisserand, İrfan Can, Sinan, Pelkas ve Serdar Aziz bu maçta kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında yer alamayacak.

İrfan 11’e

Fenerbahçe’de geçen haftaki Denizli maçında sonradan giren İrfan Can Kahveci performansıyla beğeni topladı. Emre Belözoğlu, İrfan’ı Sinan’ı yerine sahaya sürebilir. Forma için İrfan Can’ın en büyük rakibi ise Osayi Samuel olarak öne çıkıyor.

Yeni Malatya’da eksikler can sıkıyor

Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatya’da eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Yeni Malatya’da kritik Fenerbahçe maçı öncesi sakat olan Zeki Yavru ve Olcay Şahan ile kart cezalısı olan Hadebe maçta yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra hasta olan Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet İldiz, Erkan Kaş ve Murat Akşit de Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı izle

Yeni Malatya Fenerbahçe maçı saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşturulacak. Mücadeleyi beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyaFenerbahçeSüper LigBeIN Sports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya – FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya – FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gaziantep Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gaziantep Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep – Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gaziantep FK Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep – Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Gaziantep FK Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gaziantep FK Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle

Popüler Haberler

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Yeni Malatya – FB youtube geniş özeti ve maçın golleri
Tövbeler Olsun dizisi final yapacak mı, yeni sezonda yayınlanacak mı?
Canlı izle Gaziantep FK Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
TJK 8 Nisan 2021 Perşembe İzmir at yarışı ve altılı ganyan sonuçları
Denizlispor Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gaziantep Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gaziantep FK Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep – Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Denizlispor Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Tanıtım tarihi için ilk iddia
Aile hekimi sorgulama işlemi nerelerden yapılır? 2021 Adresim hangi aile hekimine bağlı
7 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 7 Nisan 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Açıktan üniversite okumanın dezavantajları nelerdir? 2021 Açıktan üniversite en iyi bölümler
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Rüyada ceviz toplamak görmek ne anlama gelir? Rüyada ceviz toplamak görmenin anlamı
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Kalk Gidelim dizisi final mi yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.