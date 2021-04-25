Yeni Malatyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 37.haftasında Yeni Malatyaspor Ankaragücü ile karşılaşıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Yeni Malatya ligde 37 puanla 15’inci sırada bulunuyor. Başkent ekibi Ankaragücü ise 18 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçı ne zaman başlıyor?

Yeni Malatya Ankaragücü karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ankaragücü:

Malatya’da 4 eksik

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Adem, Kubilay, MustafaKorcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, İbrahim, Çekici, Alper, Geraldo, Paintsil, Emre

Ankaragücü 3 eksikle geldi

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatya’da Ankaragücü maçı öncesi sakatlıkları bulunan Wallace ve Lukoki ile Zuqui ve Tetteh maç kafilesine alınmadı.

Son haftaların formda ekibi Ankaragücü ise Malatya deplasmanına sakatlıkları bulunan Atakan ve Borven ile kart cezalısı Sarlija’yı götürmedi.

Yeni Malatyaspor Ankaragücü canlı izle

25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak olan Yeni Malatyaspor Ankaragücü karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi süper lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

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