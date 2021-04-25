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Yeni Malatyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 37.hafta heyecanı Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçıyla devam ediyor. Kritik maç öncesi futbol severler Yeni Malatyaspor Ankaragücü Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Yeni Malatya Ankaragücü Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 13:04
Yeni Malatyaspor Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 37.haftasında Yeni Malatyaspor Ankaragücü ile karşılaşıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekibin karşılaşması öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Karşılaşma öncesi ev sahibi Yeni Malatya ligde 37 puanla 15’inci sırada bulunuyor. Başkent ekibi Ankaragücü ise 18 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçı ne zaman başlıyor?

Yeni Malatya Ankaragücü karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Yeni Malatyaspor:

Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Fofana, Adem, Kubilay, Mustafa

Ankaragücü:

Korcan, Kitsiou, Kulusic, Erdi, Pinto, İbrahim, Çekici, Alper, Geraldo, Paintsil, Emre

Malatya’da 4 eksik

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatya’da Ankaragücü maçı öncesi sakatlıkları bulunan Wallace ve Lukoki ile Zuqui ve Tetteh maç kafilesine alınmadı.

Ankaragücü 3 eksikle geldi

Son haftaların formda ekibi Ankaragücü ise Malatya deplasmanına sakatlıkları bulunan Atakan ve Borven ile kart cezalısı Sarlija’yı götürmedi.

Yeni Malatyaspor Ankaragücü canlı izle

25 Nisan Pazar günü saat 13:30’da başlayacak olan Yeni Malatyaspor Ankaragücü karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerle buluşacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi süper lig yayın hakları beIN Medya’nın elinde bulunuyor.

Bunar karşın maçları intenette ücretsiz olarak bazı siteler yayınlıyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Kaçak siteler üzerinden çok sayıda reklam verilmektedir. Bu reklamlardan virüs bulaşma riski olduğundan, kaçak yayınlar güvenli değildir.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyaAnkaragücüSüper Lig
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