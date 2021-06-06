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Yeni kural Euro 2020’ye dahil edildi!

Futbol ’da farklı bir karar alındı ve yeni bir elle oynama kuralı oynanmasına 1 haftadan az bir süre kalan Euro 2020’ye dahil edildi.

06 Haziran 2021 Pazar 23:41
Yeni kural Euro 2020’ye dahil edildi!
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UEFA, Futbol Birliği Kurulunun yaptığı değişiklikle birlikte Euro 2020’de yeni bir kuralla tanışacağımızı belirtti. Kural, bir futbolcunun istemeden el ile oynayıp devamında kendi takımından birinin gol kaydetmesini, ihlal olarak değerlendirmeyecek.

Bir futbolcunun yanlışlıkla eline top ile müdahalesinin ardından aynı takımdan başka birinin ağları havalandırması bu tunuvayla birlikte geçersiz olmayacak, yani gol geçerli olacak.

Birliğin tam açıklaması şu şekilde:

“Bir futbolcu, elini topa doğru yönlendirerek, topa isteyerek temasta bulunursa koluyla vücudunu daha fazla alan kaplatarak, elinin topa değme olasılığını yükseltirse, yanlışlıkla da olsa kolu veya eliyle gol kaydeder veya koluyla topa temas ettikten sonra gol olursa, kuralı ihlal etmiş olur.”


Son Güncelleme: 06.06.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020UEFA
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