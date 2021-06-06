Yeni kural Euro 2020’ye dahil edildi!

UEFA, Futbol Birliği Kurulunun yaptığı değişiklikle birlikte Euro 2020’de yeni bir kuralla tanışacağımızı belirtti. Kural, bir futbolcunun istemeden el ile oynayıp devamında kendi takımından birinin gol kaydetmesini, ihlal olarak değerlendirmeyecek.

Bir futbolcunun yanlışlıkla eline top ile müdahalesinin ardından aynı takımdan başka birinin ağları havalandırması bu tunuvayla birlikte geçersiz olmayacak, yani gol geçerli olacak.

Birliğin tam açıklaması şu şekilde:

“Bir futbolcu, elini topa doğru yönlendirerek, topa isteyerek temasta bulunursa koluyla vücudunu daha fazla alan kaplatarak, elinin topa değme olasılığını yükseltirse, yanlışlıkla da olsa kolu veya eliyle gol kaydeder veya koluyla topa temas ettikten sonra gol olursa, kuralı ihlal etmiş olur.”