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Yeni bir kadın futbol takımı kuruluyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Süper amatör Ligi takımlarından Orhangazi Gençlerbirliği Spor kulübü ilk kadın futbol takımını kuracak. Orhangazi Gençlerbirliği kadın futbol takımı için harekete geçirdi.

05 Mart 2021 Cuma 15:16
Yeni bir kadın futbol takımı kuruluyor
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Ülkemizin köklü futbol illeri arasında yer alan Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Süper amatör Ligi takımlarından Orhangazi Gençlerbirliği kulübü, ilk kez kadın futbol takımı kuruyor. Konuyla alakalı çalışmaları başlatan Orhangazi Gençlerbirliği kulübü yöneticileri ilk kadın futbol takımını kuracak olmanın heyecanını yaşıyor. Şimdiye kadar birkaç futbolcuyla anlaşma yapıldığı belirtilirken, takımın bölgesel ligde oynayacağı söylendi. Bu takımın teknik direktörlüğünü ise Bahar Alpaslan ile Eyüp Kayalı yapacak. Amatör liglerde ilk kez böyle bir yöntem uygulanacak. Bölgesel kadın Ligi’nde mücadele edecek olan Gençlerbirliği kadın takımı, oldukça iddialı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum Bursa halkında da heyecan uyandırdı. Futbolla ilgilenen kadınları bu takıma bekliyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
OrhangaziGençlerbirliği
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