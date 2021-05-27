Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak?

Transfer Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

’de heyecan dolu bir sezon geride kaldı. Beşiktaş, favori olarak gösterilmediği ligde şampiyonluğa ulaşırken, aynı zamanda Türkiye kupası sevinci yaşadı. Beşiktaş sezonu Çifte kupayla tamamlayarak taraftarını mutlu etti. Aynı zamanda alt ligden, süper lige yükselen takımlar arasında adana Demirspor, Giresunspor ve Altay bulunuyor. Şampiyonlar netleştikten sonra futbol severler transfer sezonunu merak etmeye başladı.

Süper Lig’de sezonun sona ermesi ile birlikte transfer sezonu merak ediliyor. Futbol severler transfer sezonu ne zaman, yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Önümüzdeki sezon Süper Lig’de 20 tane takım mücadele edecek. Süper Lig’de yaz transfer sezonu resmi olarak açıklanmadı. Önceki yıllara baktığımızda yaz transfer sezonunun 1 Temmuz 2021 tarihinde başlaması tahmin ediliyor. Yeni sezon ise 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Yeni transfer döneminin 1 Temmuz 2021 tarihinde Başlayıp, iki ay boyunca süreceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda takımların transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bütün takımlar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük çaba sarf ediyor.