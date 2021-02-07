Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?

Pandemi süreci devam ederken futbol severler maçları yakından takip ediyor. Futbol severler bugün hangi maçlar var, maç takvimi ve puan durumunu araştırıyor.
Süper Lig’de 24.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’in 24.haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynadı. Karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0’lık skorla kazandı. Zirve yarışında liderlik koltuğuna Galatasaray oturdu.
Zirve mücadelesi veren Beşiktaş ise yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılar maçı kazanarak yeniden zirveye oturmak istiyor.
Süper Lig 24. hafta maç takvimi
Kasımpaşa – Hatayspor 1-4
Başakşehir FK - Fatih Karagümrük 0-1
Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor 2-1
Fenerbahçe – Galatasaray 0-1
BB Erzurumspor-Kayserispor
Denizlispor-Antalyaspor
MKE Ankaragücü-Sivasspor
Beşiktaş-Konyaspor
Gaziantep FK-Göztepe
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
7 Şubat Pazar bugün kimin maçı var?
13:30 BB Erzurumspor – Kayserispor
16:00 Ankaragücü – Sivasspor
16:00 Denizlispor – Antalyaspor
19:00 Beşiktaş – Konyaspor
Süper Lig 25. hafta maç takvimi
12/02 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor
13/02 Kayserispor-MKE Ankaragücü
13/02 Trabzonspor-Gaziantep FK
13/02 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
14/02 Konyaspor-Denizlispor
14/02 Göztepe-Başakşehir FK
14/02 Hatayspor-Alanyaspor
14/02 Galatasaray-Kasımpaşa
15/02 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
15/02 Gençlerbirliği-Beşiktaş