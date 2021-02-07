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Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?

Süper Lig’de 24.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler yarın kimin maçı var, 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var sorusunu araştırıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 00:47
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
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Pandemi süreci devam ederken futbol severler maçları yakından takip ediyor. Futbol severler bugün hangi maçlar var, maç takvimi ve puan durumunu araştırıyor.

Süper Lig’de 24.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’in 24.haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynadı. Karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0’lık skorla kazandı. Zirve yarışında liderlik koltuğuna Galatasaray oturdu.

Zirve mücadelesi veren Beşiktaş ise yarın Konyaspor deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılar maçı kazanarak yeniden zirveye oturmak istiyor.

Süper Lig 24. hafta maç takvimi

Kasımpaşa – Hatayspor 1-4

Başakşehir FK - Fatih Karagümrük 0-1

Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor 2-1

Fenerbahçe – Galatasaray 0-1

BB Erzurumspor-Kayserispor

Denizlispor-Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Sivasspor

Beşiktaş-Konyaspor

Gaziantep FK-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

7 Şubat Pazar bugün kimin maçı var?

7 Şubat Pazar günü Süper Lig’de Beşiktaş zirve yarışında kritik Konya deplasmanına konuk olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta iki haftadır galip gelemeyen Beşiktaş maça liderlik için çıkacak. Günün diğer maçlarında ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivasspor Ankaragücü deplasmanın çıkacak. Günün diğer maçları şu şekilde;

13:30 BB Erzurumspor – Kayserispor

16:00 Ankaragücü – Sivasspor

16:00 Denizlispor – Antalyaspor

19:00 Beşiktaş – Konyaspor

Süper Lig 25. hafta maç takvimi

12/02 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor

13/02 Kayserispor-MKE Ankaragücü

13/02 Trabzonspor-Gaziantep FK

13/02 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

14/02 Konyaspor-Denizlispor

14/02 Göztepe-Başakşehir FK

14/02 Hatayspor-Alanyaspor

14/02 Galatasaray-Kasımpaşa

15/02 Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

15/02 Gençlerbirliği-Beşiktaş



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
7 Şubat PazarKonyaBeşiktaşSüper Lig
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