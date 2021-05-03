Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim 88.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün saat 12:20’de yayınlanan Yaralı Kalbim her bölümüyle çok beğeniliyor.

Yaralı Kalbim yeni bölüm izle, Yaralı Kalbim son bölüm tek parça olarak Kanal 7 sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Yaralı Kalbim konusu ne?

Yaralı Kalbim oyuncuları kim?

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Geet, Handa ailesinin kızıdır. Köyde büyüyen Geet, masum ve saf bir kadındır. 18 yaşına geldiğinde ailesi Geet’i bir danışmanlık şirketinin sahibi olan Dev Khurana ile evlendirmeye karar verir. Dev, kötü kalpli acımasız biridir. Dev, evli olmasına rağmen bunu Geet’ten saklar ve ailesi Geet’i para için Dev ile evlendirir. Evlenmelerinden bir gün sonra Dev Geet’i terk eder. Geet köyüne döner ve bu acıyı unutmaya çalışır. Bu sırada Geet’in karşısına Mann çıkar. Mann Geet’i adea hayata döndürür. Mann ve Geet aşkları yaşamak için birçok engeli aşmak zorundadır.

Başrollerinde Drashti Dhami, Gurmeet Chaudhar’ın yer aldığı dizide ikiliye Abhinav Shukla, Anju Mahendru, Nikunj Malik, Melanie Pais, Tanushree Kaushal gibi Hindistan’ın en sevilen oyuncuları eşlik etmektedir.

Yaralı Kalbim 88.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.