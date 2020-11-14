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Yalovaspor'un tamamı korona çıktı

3. Lig takımlarından olan ve 3. Grupta yer alan Yalovaspor’da yapılan Covid-19 testlerinde takımın tamamı ayrıyeten teknik ekipte de vakaların olduğu saptandı. Yapılan testler sonucunda 20 tane futbolcuda artı 2 teknik ekip heyetinde ve bazı çalışanların korona-virüs testleri pozitif çıktı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:51
Yalovaspor'un tamamı korona çıktı
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3. Lig takımlarından olan ve 3. Grupta yer alan Yalovaspor’da yapılan Covid-19 testlerinde takımın tamamı ayrıyeten teknik ekipte de vakaların olduğu saptandı. Yapılan testler sonucunda 20 tane futbolcuda artı 2 teknik ekip heyetinde ve bazı çalışanların korona-virüs testleri pozitif çıktı.


Futbol takımının resmi hesaplarında yapılan açıklama ile bu durum tüm kamuoyuna duyuruldu. Tedavi altına alınan futbolcu ve teknik ekiplerin tedavisi sürerken kişiler arasında hayatı tehlikesi bulunan kişilerin olmadığı öğrenildi.

Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, yaptığı açıklamada takımda 13 Kasım 2020 tarihinde uygulanan rutin kontrollerde yeni pozitif vakalara rastlandığı toplamda 25 vaka bulunduğu. Tüm futbol ekibinin karantina altına alındığı ve bu yüzden maçlara çıkamayacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiklerini söyledi.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
YalovasporKorona-virüs
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