WWE WrestleMania 37 hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? WWE WrestleMania 37 kimler karşılaşacak?

Dünyada pek çok takipçisi olan WWE WrestleMania 37 heyecanı şimdiden başladı bile. İki gün boyunca devam edecek olan gösteri de Universal ve WWE kemeri için maçlar duyuruldu. Kadınlar için de Dmackdown ve Raw şampiyonluk maçları hazırlıkları tamamlandı.

WWE Wrestlemania 37 ne zaman, hangi kanalda?

WWE Wrestlemania gösterisi 10 Nisan Cumartesi ve 11 Nisan Pazar günü Tampa Bay'deki Raymond James Stadyum'unda gerşekleşecek. Wrestlemania'nın S Sport ekranlarında gödteri bitimi sonrasında yayınlanması bekleniyor.

ABD'de Wrestlemania, Peacock'ta her yerde ve WWE Network'te de özel canlı yayın olmak üzere yayınlanacak.

WWE Wrestlemania kimlerin karşılaşması olacak?

Wrestlemania'da 10 Nisan Cumartesi günü şu maçlar gerçekleştirilecek:The Miz - Bad Bunny Sasha Banks - Bianca Blair ( Smackdown Womens Championship)Bobby Lashley - Drew McIyntre ( WWE Championship)Wrestlemania'da 11 Nisan Pazar günü şu maçlar gerçekleştirilecek:Randy Orton - The FiendAsuka - Rhea Ripley ( RAW Womens Championship)Edge - Roman Reigns ( Universal Championship) Kaynak: WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kimler karşılaşacak?