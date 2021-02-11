Wolverhampton – Southampton maçı başladı

İngiltere Federasyon Kupası 5.Tur mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oluyor. Kendisini büyük takımlar karşısında göstermeye çalışan alt lig ekiplerinin kıyasıya rekabeti ilginç ve heyecanlı maçlara sahne oluyor.

İngiltere Federasyon Kupası 5.Tur mücadeleleri tüm heyecanıyla devam ederken Wolverhampton – Southampton karşılaşması başlıyor. İzleyiciler Wolverhampton – Southampton maçının saatini ve kanalını merak ediyor. Wolverhampton – Southampton saat 20:30'da Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. İki Premiere Lig takımını karşı karşıya getiren mücadelede ünlü hakem Jon Moss görev yapacak. İki takımda da çok sayıda cezalı ve sakat oyuncu bulunurken büyük bir rotasyonun yapılacağı düşünülüyor. İki takımın da ligde kötü bir performans sergilediğinin de altını çizmekte fayda var.