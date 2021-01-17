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West Bromwich milli oyuncuyu transfer etmek istiyor!

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Mili oyuncu Okay Yokuşlu'ya Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in talip olduğu açıklandı. Resmi görüşmeler başlarken oyuncunun ne cevap vereceği merak ediliyor.

17 Ocak 2021 Pazar 20:07
West Bromwich milli oyuncuyu transfer etmek istiyor!
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Premier Lig’den Türk oyunculara ilgi devam ediyor. Celta Vigo’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’ya West Bromwich talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaraylı forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile West Bromwich gözünü Okay Yokuşlu’ya dikti.

Premier Lig ekiplerinden Sam Alledyce’nin defans hattına transfer yapmak istemesi sonrasında araştırmalara başlayan Scout ekipleri İspanya’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’yu radara aldı.

Celta Vigo ekibinde 3 maça ilk 11’de çıkan Yokuşlu, Celta’da 3. Sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezonlarda 58 karşılaşmaya çıkan Okay gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.  



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Celta VigoOkay YokuşluWest BromwichTransfer
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