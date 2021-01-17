West Bromwich milli oyuncuyu transfer etmek istiyor!

Premier Lig’den Türk oyunculara ilgi devam ediyor. Celta Vigo’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’ya West Bromwich talip oldu.
Premier Lig ekiplerinden Sam Alledyce’nin defans hattına transfer yapmak istemesi sonrasında araştırmalara başlayan Scout ekipleri İspanya’da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’yu radara aldı.
Celta Vigo ekibinde 3 maça ilk 11’de çıkan Yokuşlu, Celta’da 3. Sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezonlarda 58 karşılaşmaya çıkan Okay gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son Güncelleme: 17.01.2021 20:07