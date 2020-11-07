West Brom, Slaven Bilic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’e yükselenwic Albion menajeriile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan West Brom, Tottenham ile oynadığı maçta istediği sonucu alamazsa Bilic ile yollarını ayıracak.

West Bromwich, lig başladığından bu yana 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan aldı. Transfer sezonunda kulüp yönetimiyle sorunlar yaşadığı bilinen Bilic, Fullham’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrasında hedef tahtasına girmişti.