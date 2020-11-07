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West Brom, Slaven Bilic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

Bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen West Brom, bu sezon oynadığı 7 maçta galibiyet alamadı. Sezona istediği gibi başlayamayan kulüp, Slaven Bilic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:41
West Brom, Slaven Bilic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor
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Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen West Bromwic Albion menajeri Slaven Bilic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan West Brom, Tottenham ile oynadığı maçta istediği sonucu alamazsa Bilic ile yollarını ayıracak.

West Bromwich, lig başladığından bu yana 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan aldı. Transfer sezonunda kulüp yönetimiyle sorunlar yaşadığı bilinen Bilic, Fullham’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrasında hedef tahtasına girmişti.  



Son Güncelleme: 07.11.2020 15:41
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Anahtar Kelimeler:
West BromSlaven Bilic
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