West Brom, Slaven Bilic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:41
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen West Brom
wic Albion menajeri Slaven Bilic
ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan West Brom, Tottenham ile oynadığı maçta istediği sonucu alamazsa Bilic ile yollarını ayıracak.
West Bromwich, lig başladığından bu yana 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan aldı. Transfer sezonunda kulüp yönetimiyle sorunlar yaşadığı bilinen Bilic, Fullham’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrasında hedef tahtasına girmişti.
Son Güncelleme: 07.11.2020 15:41
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