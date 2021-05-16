Werder Bremen, Florian Kohlfeldt ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Werder Bremen'de teknik patron Florian Kohlfeldt'in görevine son verildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, takım yönetiminin Bundesliga 33. haftada dün Augsburg ile oynanan maçta 2-0'lık mağlubiyet sonrasında Kohlfeldt ile yolları ayrılması kararının alındığı ve bu kararın denetleme kurulunca da onay verildiğinin altı çizildi.

Kohlfeldt'in yerine ligin son karşılaşması ve olası play-out mücadelelerinde görev alması için takımın eski teknik direktörü olan Thomas Schaaf ile anlaşıldığı belirtildi.

Sezonun son karşılaşmasında sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak Werder Bremen, 31 puan ile16. Sırada bulunuyor.

Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan takım 2. Lig'i üçüncü sırada bitiren takımla play-out karşılaşmaları oynayacak. Ligi 17. ve 18. sırada tamamlayan takımlarsa kümeye düşmek zorunda kalıyor.