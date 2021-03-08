Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan hakem Coltescu'a verilecek ceza belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen Başakşehir'in sahada olduğu sırada Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan karşılaşmanın 4'üncü hakemi Rumen asıllı Sebastian Coltescu hakkında UEFA'dan karar çıktı. Coltescu'nun Temmuz ayına kadar hakemlikten men edildiği bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021 tarihine kadar maçlara çıkmayacağı ve bu süre içerisinde ise rehabilitasyon kursuna gitmesiyle ilgili bir karar alındığı bildirildi. UEFA Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararda ayrıca maçta yan hakemlik görevinde bulunan Octavian Sovre'ye kınaması verildiği ve aynı şekilde 30 Haziran 2021 tarihine kadar UEFA Hakemlik Servisi tarafından verilen eğitim programına katılacağı belirtildi.

Başakşehir Spor Kulübü'nün Antrenörü Pierre Achille Webo'nun ise sportmenlik dışı bir hareket göstermesi nedeniyle kendisine 1 maç ceza verildiği yapılan açıklamanın içerisinde yer aldı.