Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan hakem Coltescu'a verilecek ceza belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşı karşıya gelen Başakşehir'in sahada olduğu sırada Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunan karşılaşmanın 4'üncü hakemi Rumen asıllı Sebastian Coltescu hakkında UEFA'dan karar çıktı. Coltescu'nun Temmuz ayına kadar hakemlikten men edildiği bildirildi.
Başakşehir Spor Kulübü'nün Antrenörü Pierre Achille Webo'nun ise sportmenlik dışı bir hareket göstermesi nedeniyle kendisine 1 maç ceza verildiği yapılan açıklamanın içerisinde yer aldı.
Son Güncelleme: 08.03.2021 20:31