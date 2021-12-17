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Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük ile yeşil sahalara geri döndü!

Fenerbahçe'nin yıllarca kalesini koruyan ve daha sonra spor yorumcusu olarak görev yapan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığı ve yeşil sahalara tekrar geri döndüğü bildirildi.

17 Aralık 2021 Cuma 14:57
Volkan Demirel, VavaCars Fatih Karagümrük ile yeşil sahalara geri döndü!
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Süper Lig'de yıllarca forma giyen ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun olduğu dönemlerde teknik kadroda yer almıştı. Eski Milli kaleci Volkan Demirel, spor yorumcusu olarak devam ettiği kariyeriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Volkan Demirel'in İstanbul'un temsilcilerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile bir anlaşma yaptı ve yeşil sahalara teknik direktör olarak geri döndü. 

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük yönetimin başkanı Süleyman Hurma ile bir toplantı yapan Volkan Demirel, teknik sorumlu olarak alacağı görev için kulüple 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tecrübeli eski milli kaleci Volkan Demirel, yaptığı bu anlaşma ile  Temmuz ayında yardımcı antrenör olarak bıraktığı spor kariyerine, 5 ayın sonunda teknik sorumlu olarak devam etme şansı yakaladı. 

 


Son Güncelleme: 17.12.2021 14:57
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Anahtar Kelimeler:
Volkan DemirelVavaCars Fatih Karagümrük2.5 Yıl AnlaşmaTeknik Sorumlu
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