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Voleybol Federasyonundan müsabakalara ilişkin yeni karar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün açıklanan HES kodu uygulamasının kaldırılmasına ilişkin karara karşılık olarak Voleybol Federasyonu müsabakalar için alınan yeni kararı açıkladı.

05 Mart 2022 Cumartesi 12:42
Voleybol Federasyonundan müsabakalara ilişkin yeni karar!
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), tarafından yapılan açıklamada taraftarların müsabakalara girişlerinde artık HES kodu uygulamasından geçirilmeden salonlara alınacağı bildirildi. 

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, seyirciler için bireysel tedbirlerin sürdürülmesine devam edildiği müsabaka izleme sırasında salonlarda maske kullanma zorunluluğunun devam edeceği ifade edilirken teknik ekip ve sporcular için de alınan yeni kararları duyuruldu.

Müsabakalardan önce müsabakaya katılan teknik ekip ile birlikte sporcularda hiç aşısı olmamış olan ve 2 tam doz aşısını tamamlamamış olan kişilerden 48 saat öncesinden yapılmış ve negatif sonuç içeren PCR test sonucunun istendiğinin belirtildiği açıklamada tüm ekip ve personellerin takipleri ise kulüpleri tarafından yapılacağı kaydedildi. 



Son Güncelleme: 05.03.2022 12:42
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Anahtar Kelimeler:
TVFVoleybolHes Kodu Uyulaması
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