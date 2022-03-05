Voleybol Federasyonundan müsabakalara ilişkin yeni karar!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), tarafından yapılan açıklamada taraftarların müsabakalara girişlerinde artık HES kodu uygulamasından geçirilmeden salonlara alınacağı bildirildi.
Müsabakalardan önce müsabakaya katılan teknik ekip ile birlikte sporcularda hiç aşısı olmamış olan ve 2 tam doz aşısını tamamlamamış olan kişilerden 48 saat öncesinden yapılmış ve negatif sonuç içeren PCR test sonucunun istendiğinin belirtildiği açıklamada tüm ekip ve personellerin takipleri ise kulüpleri tarafından yapılacağı kaydedildi.
Son Güncelleme: 05.03.2022 12:42