Voleybol Federasyonundan müsabakalara ilişkin yeni karar!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), tarafından yapılan açıklamada taraftarların müsabakalara girişlerinde artık HES kodu uygulamasından geçirilmeden salonlara alınacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, seyirciler için bireysel tedbirlerin sürdürülmesine devam edildiği müsabaka izleme sırasında salonlarda maske kullanma zorunluluğunun devam edeceği ifade edilirken teknik ekip ve sporcular için de alınan yeni kararları duyuruldu.

Müsabakalardan önce müsabakaya katılan teknik ekip ile birlikte sporcularda hiç aşısı olmamış olan ve 2 tam doz aşısını tamamlamamış olan kişilerden 48 saat öncesinden yapılmış ve negatif sonuç içeren PCR test sonucunun istendiğinin belirtildiği açıklamada tüm ekip ve personellerin takipleri ise kulüpleri tarafından yapılacağı kaydedildi.