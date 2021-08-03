Vitor Pereira yönetime raporunu sundu: Mesut Özil, Sosa ve Ozan’ın performansı yeterli değil

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira yönetime oyuncuların durumu hakkında raporunu sundu. Portekizli teknik adam aralarında Mesut Özil, Caner Erkin, Ozan Tufan ve Sosa’nın da yer aldığı 6 oyuncunun performansından memnun olmadığını belirtti. Pereira daha önce verdiği raporla Perotti, Thiam, Sadık, Ademi, Barış Alıcı ve Murat Sağlam gibi isimlerle yolların ayrılmasını istemişti.

Yapılan son değerlendirmenin ardından gönderilecek isimler arasına Sosa, Ozan, Sinan Gümüş, Zanka, Dirar ve Lemos’da eklendi. Pereira raporunda acil olarak 4 transfer yapılmasını istedi.

4 transfer şart

Portekizli teknik adam özellikle stoper, sol kanat bek ve bir golcünün yanı sıra her iki kanatta da oynayabilen joker bir oyuncunun acil olarak transfer edilmesini istedi.

Sarı lacivertli yönetim Pereira’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek isimlerle uğraşacak. Kadroda düşünülmeyen oyunculara resmi teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.