Visca, Fenerbahçe’ye gitmek istiyor

Süper Lig’de son haftalarda kümede kalmayı başarabilen Başakşehir’de tecrübeli sağ kanat oyuncusu, yönetime’yeolmak istediğini bildirdi. Oyuncu geçtiğimiz Ocak ayında da Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş ancak Başakşehir’in ligde zor durumda yer alması nedeniyle sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul etmişti. Visca, geçmişte gösterdiği bu fedakarlığı şimdi yönetimden bekliyor. Boşnak sağ kanat, turuncu beyazlı yönetime, ‘’Geçmişte gösterdiğim bu duruşun karşılığını vermenizi istiyorum. Fenerbahçe’ye gitmeme izin verin’’ sözlerini iletti.

Yıllarca Türkiye’de forma giymiş olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon Başakşehir ile tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta 6 gol 11 asist ile oynadı. Futbolcu 2011 yılından bu yana Başakşehir formasını giyiyor. Visca’nın Başakşehir ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunuyor.