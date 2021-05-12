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Virgil van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyecek!

Liverpool takımında forma giyen ve sezon başında dizinden sakatlanan Hollandalı Virgil Van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyeceğini açıkladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:03
Virgil van Dijk, EURO 2020'de forma giyemeyecek!
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Sezon başında Everton ile oynanan karşılaşmada dizinden sakatlanan ve günden bu yana sahalardan uzak kalan Van Dijk, kulübü Liverpool’un intenet sitesine açıklamalar yaptı.

Takıma geri dönmek için yoğun bir şekilde çalıştığı ifade eden 29 yaşındaki Hollandalı stoper, EURO 2020'yi gidemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi. Van Dijk yaptığı açıklamada, "Ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum ama biraz daha sabırlı olmanın ve yeni sezona hazırlanmanın yapılacak doğru şey olduğunu düşünüyorum." Sözlerini söyledi.

Liverpool'da bu sezon sekiz karşılaşmada forma giyen Van Dijk, geçtiğimiz 2 sezonda tüm lig karşılaşmalarında sahaya çıkmıştı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
Euro 2020Virgil Van DijkHollandaLiverpool
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