Vincent Aboubakar neden yok, kaç hafta yok, hangi maçları kaçıracak?

Bu sezonda attığı goller ile Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki lider konumda yer almasında etkili olan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar’dan Beşiktaş taraftarlarını üzecek bir haber alındı. Beşiktaş kulübünün yaptığı açıklamada, Kamerun’un Ruanda’yla yaptığı maç esnasında sakatlık yaşayan Aboubakar’ın ön adalesinde gerilme ile ödem tespit edildiği bilgisi verildi.

Aboubakar neden yok?

Siyah beyazlı takımda sakatlık yaşayan Kamerunlu yıldız isim Aboubakar’ın Kamerun’un Ruanda’yla yaptığı maç esnasında ayağına aldığı darbe sonucu ön adelesinde gerilme ile ödem tespit edildiği ve neredeyse iki hafta sahalara çıkamayacağı bu yüzden de Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacağı bilgisi verildi.

Aboubakar kaç hafta olmayacak, hangi maçları kaçıracak?

Aboubakar’ın hemen hemen on beş gün sahalarda olmaması bekleniyor. Beşiktaş bu sürede hafta içi maçı da oynayacağından sıkışık bir fikstürün içinde olacak.

Siyah beyazlı takım, Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldikten sonra hafta için sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak ve önümüzdeki hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Geçtiğimiz sezonda Porto’da sakatlığından dolayı şans bulamamış olan Kamerunlu Aboubakar, bu sezon 28 resmi karşılaşmada 16 gol attı.