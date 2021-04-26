Beşiktaş oyuncusu Vincent Aboubakar, sakatlığı sebebi ile bir süre sahalardan ayrı kaldı. Binlerce kişi Aboubakar oyuncusunun ne zaman sahalara döneceğini merak ederken intenette Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak? soruları sosyal medyada gündem oldu.

Sivasspor- Beşiktaş karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan futbolcu Vincent Aboubakar, kısa süre önce gerçekleştirilen Kayserispor-Beşiktaş maçında yer almadı.

Çarşamba günü siyah beyazlılar ve Çaykur Rizespor deplasmanında da yer almayacak olan Kamerunlu futbolcu sakatlığı sebebiyle birçok oyundan mahrum kaldı.

Kamerunlu futbolcu tedavisi devam ederken Hatayspor maçında yer alacağı tahmin ediliyor. Şu an için planlanan Vodofone Park sahasında oynanacak Hatayspor maçı olarak düşünülüyor. Tedavi sürecine göre ilerleyen günlerde başarılı futbolcuyu tekrar sahalarda göreceğiz.