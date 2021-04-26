İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?

Beşiktaş’ın oyuncusu Vincent Aboubakar, için kısa süre önce yeni plan oluşturuldu. Sakatlığı bulunan Beşiktaş oyuncusunun döneceği maç belli oldu! İşte Aboubakar’ın oynayacağı maç

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:21
Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
Takip Et:

Beşiktaş oyuncusu Vincent Aboubakar, sakatlığı sebebi ile bir süre sahalardan ayrı kaldı. Binlerce kişi Aboubakar oyuncusunun ne zaman sahalara döneceğini merak ederken intenette Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak? soruları sosyal medyada gündem oldu.

Sivasspor- Beşiktaş karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan futbolcu Vincent Aboubakar, kısa süre önce gerçekleştirilen Kayserispor-Beşiktaş maçında yer almadı.

Çarşamba günü siyah beyazlılar ve Çaykur Rizespor deplasmanında da yer almayacak olan Kamerunlu futbolcu sakatlığı sebebiyle birçok oyundan mahrum kaldı.

Kamerunlu futbolcu tedavisi devam ederken Hatayspor maçında yer alacağı tahmin ediliyor. Şu an için planlanan Vodofone Park sahasında oynanacak Hatayspor maçı olarak düşünülüyor. Tedavi sürecine göre ilerleyen günlerde başarılı futbolcuyu tekrar sahalarda göreceğiz.




Son Güncelleme: 26.04.2021 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vincent AboubakarHataysporMaçBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Portekiz Algarve GP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 2 Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei Y5 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
27 Nisan Akrep dolunayı en çok hangi burçları etkileyecek? Pembe Ay'ın burçlara etkisi
Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok, geri gelecek mi? Müge Anlı Rahmi Özkan hastalandı mı?
2021 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF online sınav sonucu sorgulama ekranı
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu mu? Açık lise sınavları ve kayıt işlemleri tarihleri
On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 26 Nisan Pazartesi on numara çekiliş saati
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021
Elektrikli scooter alırken nelere dikkat edilmeli? 4.000 TL altı alınabilecek elektrikli scooterlar
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri
2021 Anneler Günü ne zamandır? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.