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Vincent Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı? Aboubakar sakatlığı ne durumda?

Şampiuonluk yarışında son iki maçta lider olan Beşiktaş’ta gözler Vincent Aboubakar’ın üzerinde. Beşiktaş’ın yıldız oyuncularından Vincent Aboubakar, son haftalarda maçlarda bulunmuyor. Başarılı futbolcunun, Beşiktaş’ın son iki maçında bulunup bulunmayacağı ise merak konusu oldu. Peki Vincent Aboubakar son maçlarda forma giyebilecek mi?

09 Mayıs 2021 Pazar 21:47
Vincent Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı? Aboubakar sakatlığı ne durumda?
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Bu sezon Beşiktaş’ın liderliğinde büyük rol oynayan Vincent Aboubakar’ın son maçlardaki yokluğu dikkat çekti.  Aboubakar’ın yokluğundan olumsuz etkilenen takım, en azından son iki maçta forma giyebilmesi için seferber oluyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı Porto tarafından serbest bırakılan Aboubakar, Beşiktaş’a gelerek 26 maçta 15 gol atmış ve böylece Beşiktaş’ın şampiyonluk yürüyüşünde en önemli rolü oynamıştır. Ancak son zamanlarda maçlarda yer almaması, Aboubakar hakkında çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Sözleşme anlaşmazlığı

Takımın eski genel menajeri Sinan Engin, Aboubakar'ın sözleşmesinde belli bir maç sayısına ulaşması halinde otomatik olarak uzayacak kontratındaki ücretinin mevcut sözleşmesine göre çok yüksek olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusunu bu yüzden kullanamadığını iddia etti.  Ancak Asbaşkan Emre Kocadağ bu söylentileri yalanladı. 

Kocadağ, Aboubakar’ın maçlara katılmamasının nedeninin kontrat ile ilgili olmadığını; sakatlanma nedeni ile maçlara katılamadığını ve sağlık ekibinin de Aboubakar'ın oynamaması yönünde telkinde bulunduğunu belirtmiştir.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın planlarını, Aboubakar'ın son maçlara yetişememesi ihtimaline göre yapıyor. Yalçın, sakatlığı bulunan diğer oyuncuların ise sezon sonuna kadar oynamasının zor olduğunu ifade etmişti.




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşVincent AboubakarBeşiktaş şampiyonluk
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