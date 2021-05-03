Vincent Aboubakar Galatasaray maçında oynayacak mı? Gs maçında oynamayacak sakatlığı olan oyuncular kimler?

Mart ayından bu yana sakatlığından dolayı Süper Lig’de son yedi maçın altısında kadroya giremeyen3 Mayıs’ta tekrardan MR’ı çekilecek. Kamerunlu futbolcunun durumu yapılacak kapsamlı kontroller sonrasında belli olacak. Salonda bireysel olarak çalışan Aboubakar’ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği belirtildi.

8 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giymek isteyen yıldız golcünün perşembe ve cuma günü takımla beraber çalışması durumunda kadroya girmesi bekleniyor. Tersi durumda ise oyuncunun derbide sahada olamayacağı öğrenildi.