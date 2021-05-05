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Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın Galatasaray derbisinde forma şansı bulup bulamayacağı araştırılıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? sorusunu araştırıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:13
Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?
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Adelesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle 7 maçtır Beşiktaş’ı yalnız bırakan Vincent Aboubakar’ın derbide forma şansı bulup bulamayacağı merak ediliyor. Taraftarlar Aboubakar’ın derbide oynama ihtimalini araştırmaya devam ederken tedavisi devam eden Kamerunlu yıldızın son antrenmana katılması durumunda maça yetişebileceği açıklandı.

Milli arada Kamerun’a giden ve adele sakatlığı ile geri dönen Aboubakar’ın Sivasspor maçında yeniden sakatlık yaşaması üzerine rehabilitasyon süreci başlamıştı. Uzun süredir sahalardan uzak olan Aboubakar’ın cumartesi oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği araştırılıyor.

Maaş zammı talebi

Bu sezon Beşiktaş forması ile 29 maça çıkan Kamerunlu yıldız 16 gol atarak takıma büyük katkı sağlarken 1 maçta daha forma şansı bulursa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. 1 maç ile sözleşmenin uzaması halinde 1.5 milyon Euro maaş alacak olan Aboubakar bu miktarı az gördüğü için yönetimden maaş  zammı talebinde bulunduğu açıklandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:13
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Vincent AboubakarGalatasarayDerbiOynayacak MıForma şansı
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