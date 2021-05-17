Vincent Aboubakar Beşiktaşta kalacak mı?

Siyah beyazlı takımın sezon başında Porto'dan kadrosuna dahil ettiği ve Süper Lig'de attığı 15 gol ile şampiyonluğa büyük katkısı olan Vincent Aboubakar, TRT Spor'a açıklama yaptı. Takımının şampiyonluğunu, performansını değerlendiren Kamerunlu futbolcu, sakatlığı ve sözleşmesi ile ilgili de bilgi verdi. Beşiktaş'a transfer olması öncesinde Porto'da zor bir dönem geçirdiğini söyleyen Kamerunlu golcü, " Hayat felsefemde hedeflerim vardır. Bizim takım olarak bir hedefimiz vardı. Biz bireysel olarak tüm futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var, çimcisinden aşçısından yönetimine kadar herkesin emeği var. Hedefimiz vardı, futbolcu olarak üzerimize düşeni yaptık. " dedi.

"İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN GELDİM"

Göztepeyle ligin 42'inci ve son haftasında oynanan maçın 2. yarısını izleyemediğini ve odasında dua ettiğini söyleyen Kamerunlu golcü, "Beşiktaş benim için özel bir kulüp. İnancımla beraber bir şeyler başardım. Avrupa'da lig bazında şampiyon olduğum ilk kulüp. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. Ben buraya kendim bir şey yapmak için gelmedim. İnsanları mutlu etmek için geldim. " şeklinde konuştu. Sergen Yalçın'ın takıma enerjisini yansıttığını dile getiren Aboubakar," Çok fazla ufak detay var. Deplasmanda oynadığımız bir maçta Atiba gol atmıştı, asist yapmıştı benim için çok değerliydi." İfadelerini kullandı

"KONTRATIMDA 30 MAÇ MADDESİ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Sakatlığından dolayı milli takıma gidemeyeceğini söyleyen Aboubakar," Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben de takıma yardımcı olmak istiyordum. Kontratımda 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendim." dedi.

Taraftarlara teşekkürlerini sunan Aboubakar," Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım." İfadelerini kullandı.

BEĞENDİĞİ TAKIMLARI AÇIKLADI

Beğendiği takımlarla ilgili de konuşan Aboubakar," Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum, Uğurcan Çakır da iyi bir kaleci." Dedi.