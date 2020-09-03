Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş’ta forvet arayışları devam ederken eskiden Beşiktaş forması ile adına şarkılar yazılan Aboubakar transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Konu hakkında iddiaları ile gündeme gelen isim ise eski hakem şuan da yorumcu olan Erman Toroğlu’ndan geldi. Verdiği demeçte Aboubakar ve Kalinic hakkında net açıklamalarda bulundu. ‘Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem. En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz’ diyen Toroğlu’nun açıklamaları en merak edilen açıklamalar arasında yerini aldı.

4 sene boyunca Beşiktaş forması ile harikalar yaratarak Porto’ya transfer olan Vincent Aboubakar yaşadığı sakatlıklar ve yaşı nedeni ile gelecek sezon kadrosunda düşünülmüyor. Hal böyle olunca Beşiktaş eski forveti için görüşmelere başladı. Toroğlu konu hakkında Aboubakar’ın bedelsiz olarak Porto’dan ayrılması durumunda transferin net olarak gerçekleşeceğini belirti.

Yaşadığı diz sakatlığı nedeni ile uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar iyileştikten sonra da düşen performansı nedeni ile gelecek sezon kadrosunda düşünülmüyor. 2 sezonda toplamda 21 maça çıkan Aboubakar 6 gol attı.

28 yaşında ki yıldız oyuncu 2016 – 2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. 38 maçta 19 gol atan yıldız forvet 4 asistlik performans ile harika bir başarı elde etmişti.