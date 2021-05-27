Villarreal kazandı, Galatasaray'ın planları değişti

Dün akşam Avrupa’nın en büyük ikinci tunuvasında final heyecanı yaşandı. UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanyol takımıile İngiliz devi Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Penaltı atışlarında Villareal 11-10’luk skorla gülen taraf oldu ve kupayı almayı başardı. Manchester United’ın İspanyol kalecisi De Gea penaltıyı kaçıran isim oldu. Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi finali, Türk takımlarını yakından ilgilendiriyordu. Kupayı Villarreal kazanınca’ın planları değişti.

Galatasaray, Villarreal kupayı kazandığı için sezona erken giriş yapmak zorunda kalacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ne ikinci tur elemelerinden katılacak. Bu kapsamda Galatsaray’ın rakibi 16 Haziran tarihinde belli olacak ve ilk maç 21 Temmuz 2021 tarihinde oynanacak. Ayrıca yeni transfer Mostafa Muhammed, ikinci tur maçlarında forma giyemeyecek.