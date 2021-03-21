Vida Fenerbahçe kafa golü izle

Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta Domagoj Vida, kafayı vurarak 48. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren isim oldu.

26' Aboubakar ve Atiba'nın attığı şutlar Altay Bayındır’a takıldı. İlk yarıda gol gelmedi.

15' Fenerbahçe gole yaklaşan taraf oldu. Osayi Samuel savunma arkasına sarkan isim oldu. Kaleci Ersin’le teke tek kaldı. Ancak Ersin Destanoğlu gole izin vermeyerek üstünlüğü korudu.

88. dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından vurarak muhteşem bir gol atarak karşılaşmanın son golünü kaydetti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta.

Beşiktaş'ta sakatlığı Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yok.

19.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. AVAR koltuğundaysa Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunuyordu.