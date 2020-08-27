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Verona Koray Günter'i bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etti

Verona, bonservis bedeliyle Koray Günter Genoa transferini tamamladı. Koray Günter için 4 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanıldı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
Verona Koray Günter'i bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etti
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2019 yılında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Hellas Verona’ya transfer olan Koray Günter takımda kalmaya devam etti. 26 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Genoa’dan transfer ettiği öğrenildi.

Galatasaray forası giyen Koray Günter, Verona’da forma giymeye devam etmişti. Genoa’da bulunup 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki savunmanın opsiyonunu kullanmıştır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 22:33
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VeronaKoray GünterGenoa
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