Verona Koray Günter'i bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etti

2019 yılında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Hellas’ya transfer olantakımda kalmaya devam etti. 26 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak’dan transfer ettiği öğrenildi.

Galatasaray forası giyen Koray Günter, Verona’da forma giymeye devam etmişti. Genoa’da bulunup 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki savunmanın opsiyonunu kullanmıştır.