Verona Koray Günter'i bonservis bedeliyle Genoa'dan transfer etti

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:33
2019 yılında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Hellas Verona
’ya transfer olan Koray Günter
takımda kalmaya devam etti. 26 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Genoa
’dan transfer ettiği öğrenildi.
Galatasaray forası giyen Koray Günter, Verona’da forma giymeye devam etmişti. Genoa’da bulunup 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hellas Verona’ya kiralık olarak transfer olan 26 yaşındaki savunmanın opsiyonunu kullanmıştır.
Son Güncelleme: 27.08.2020 22:33
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