Vedat Muriqi'nin bonservis değeri açıklandı! Oyuncu resmen Lazio'da!

Yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden olan ve gitti gidecek söylemleri ile sürekli gündemde olan Vedat Muriqi Lazio’ya resmen gitti. Bonservis bedeli de resmi olarak açıklanan Vedat, Fenerbahçe tarafından resmi açıklama ile kesinleşti.

Fenerbahçe Lazio’dan Vedat Muriqi transfer için toplam 17,5 milyon Euro bonservis alırken bonuslarla beraber miktar daha da artıyor.

Fenerbahçe tarafından Borsa İstanbul’a ve KAP’a bildirilen bilgilerde, ‘Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon Euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.’ Açıklaması yapıldı.

17,5 milyon Euro’ya ek olarak Lazio’nun Fenerbahçe’ye aşamalı olarak en fazla 2,5 milyon Euro daha ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, Vedat’ın Lazio’dan başka bir kulübe transfer olması durumunda %5 bonus ödeme yapacağı da belirtilenler arasında yerini aldı.

Vedat Muriqi için yayınlanan veda mesajında ise, ‘2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muric, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun.’ Açıklamalarına yer verildi.