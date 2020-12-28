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VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?

VAR taca bakar mı? Video Yardımcı Hakem nedir? Video Yardımcı Hakem niçin kullanılır? Video Yardımcı Hakem kuralları neler? Video Yardımcı Hakem hangi kararları verir? VAR hangi poziyonları gösterir? Futbolseverler VAR uygulamasının hangi pozisyonlar için geçerli olduğunu merakla araştırıyorlar.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:13
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
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Video Yardımcı Hakem(VAR) Taca Bakar Mı? VAR Sistemi Taç Atışına Bakıyor Mu?

Futbol severler VAR sisteminin taç atışına bakıp bakmadığını merakla araştırıyor. Vatandaşlar Beşiktaş-Sivasspor maçında topun taca gitmesi iddiasından dolayı VAR sisteminin taç atışını gösterip göstermediğini araştırıyorlar.

Futbol meraklıları bu akşam İstanbul’da oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Beşiktaş’ın attığı ilk golün öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaları gündem konusu oldu. Herkes bu konuya Video Yardımcı Hakem uygulamasının ne dediğini araştırıyor.

Herkes VAR uygulamasında hangi pozisyonların incelendiğini merak ediyor.

  • VAR uygulaması direkt kırmızı kart gören oyuncuya verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında herhangi bir açıklık veya hata olup olmadığını bildirir.
  • VAR uygulaması normal hakemin vermiş olduğu penaltı kararının geçerli olup olmadığını veya verilmeyen penaltının verilmesi için başvurulan yöntemdir.
  • VAR uygulaması yanlış oyuncuya kart gösterilmesi durumunda, hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini göstermeye yarar.
  • VAR uygulamasının kullanılma amacı golden önce golün geçersiz olması için herhangi bir ihlalin olup olmadığını tespit ederek bildirmektir.

VAR’ın Prensipleri Neler?

Kullanılan video teknolojisi sadece maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için veya gözden kaçırılan ciddi olaylarla karşı karşıya kalındığı zaman kullanılmaktadır.  Önek olarak, hakemin yanlış oyuncuya ihtar vermesi veya oyundan ihraç etmesinde kullanılır.

  • VAR uygulamasına ihtiyaç duyulsa da maçın hakeminin kararı en önemli karar sayılır.
  • VAR incelemesi sadece hakem tarafından başlatılabilir. Video Yardımcı Hakem sadece maçın hakemine pozisyonu incelemesi için öneride bulunabilir.
  • VAR incelemesi süresi ne kadar olursa olsun, hızlı bir karar verilmesi önemlidir ancak zaman doğru karardan önemsizdir.
  • VAR uygulaması kullanılırken oyuncular ve takım görevlileri hakemin yanına gitmemeli veya karar incelemeye alındığında inceleme sürecindeki nihai kararın etkilenmesi için herhangi bir girişimde bulunulmamalıdır. Hakeme inceleme işaretinde bulunan oyunculara sarı kart cezası verilmektedir.



Son Güncelleme: 28.12.2020 21:13
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