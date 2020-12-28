VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?

Video Yardımcı Hakem(VAR) Taca Bakar Mı? VAR Sistemi Taç Atışına Bakıyor Mu?

Futbol severler VAR sisteminin taç atışına bakıp bakmadığını merakla araştırıyor. Vatandaşlar Beşiktaş-Sivasspor maçında topun taca gitmesi iddiasından dolayı VAR sisteminin taç atışını gösterip göstermediğini araştırıyorlar.

Futbol meraklıları bu akşam İstanbul’da oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında Beşiktaş’ın attığı ilk golün öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaları gündem konusu oldu. Herkes bu konuya Video Yardımcı Hakem uygulamasının ne dediğini araştırıyor.

VAR uygulaması direkt kırmızı kart gören oyuncuya verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında herhangi bir açıklık veya hata olup olmadığını bildirir.

VAR uygulaması normal hakemin vermiş olduğu penaltı kararının geçerli olup olmadığını veya verilmeyen penaltının verilmesi için başvurulan yöntemdir.

VAR uygulaması yanlış oyuncuya kart gösterilmesi durumunda, hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini göstermeye yarar.

VAR uygulamasının kullanılma amacı golden önce golün geçersiz olması için herhangi bir ihlalin olup olmadığını tespit ederek bildirmektir.

Herkes VAR uygulamasında hangi pozisyonların incelendiğini merak ediyor.

VAR’ın Prensipleri Neler?

Kullanılan video teknolojisi sadece maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için veya gözden kaçırılan ciddi olaylarla karşı karşıya kalındığı zaman kullanılmaktadır. Önek olarak, hakemin yanlış oyuncuya ihtar vermesi veya oyundan ihraç etmesinde kullanılır.