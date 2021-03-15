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VAR sistemi operatörlerini göreve kim atıyor? Ofsayt çizgilerini kim nasıl çiziyor? Hawk-Eye sahibi kimdir?

Son dönemde futbol dünyasında tartışmalara neden olan VAR sisteminde, ofsayt çizgilerinin nasıl çizildiği merak konusu oldu. Haberimizden VAR sistemi operatörleri kim tarafından atandığını, ofsayt çizgilerinin nasıl çizilidiğine ve Hawk-Eye'nin sahibinin kim olduğuna ulaşabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:09
VAR sistemi operatörlerini göreve kim atıyor? Ofsayt çizgilerini kim nasıl çiziyor? Hawk-Eye sahibi kimdir?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR operatörlüğünü özel bir şirket olan Hawk-Eye yapıyor. Bu şirkete bağlı operatörler VAR sisteminde görev yaparak maçlarda ofsayt pozisyonlarını ‘şahin gözü’ ismiyle çok detaylı bir şekilde bilgisayar sistemiyle ofsayt çizgileri çekerek pozisyonun ofsayt olup olmadığını ve top kale çizgisini geçti mi geçmedi mi incelemesi yapıyor.

Hawk-Eye sahibi kimdir?

Hawk-Eye 2001 yılından bugüne kadar sporu daha adil, daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalar yapan öncü teknoloji şirketlerindendir. Hawk-Eye'nin CEO'su Steve Carter'dır.

Hawk-Eye VAR sistemi operatörlerini nasıl görevlendiriyor?

Hawk-Eye, futbol departmanında ‘Yeniden Oynatma Operatörü’ görevi yapabilecek kişiler için işe alım yapıyor. Pek çok ülke için gerek uluslararası gerek ulusal kaynaklı sitelere ilan vererek ‘Yeniden Oynatma Merkezi'ndeki VAR sisteminin kurulumunu ve işletimini içerecek kişileri bu ilan yardımıyla buluyor.

Hawk Eye'nin paylaşımlarına göre günlük görevleri yerine getirmek için başvuru yapanlara teknik eğitim, destek ve sistemleri tam olarak tanıma üzerine eğitim verilmektedir.

Hawk Eye tarafından verilen bu serbest zamanlı iş için sadece maç günleri çalışılmaları istenmektedir. İlanlara başvuru yapan ve gerekli eğitimleri alan kişiler belirlenen şartlar kapsamında Hawk-Eye VAR sistemi operatörü olarak çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:09
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VAR SistemiVarOfsayt çizgisiHawk-eyeVAR Operatöreleri
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