Valentin Rosier hangi maçta cezalı olacak?

Beşiktaş’ta Valentin Rosier cezalı!

Beşiktaş’ın Hes Kablo Kayserispor’u misafir olarak ağırladığı mücadele de sarı kart gören Valentin Rosier, ceza aldı. Beşiktaş’ın Kayserispor ile yaptığı maçın 37. dakikasında Alibec’e yaptığı faulden sonra sarı kart alan Valentin Rosier, ceza aldı. Fransız sağ bek önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta yer almayacak.

Beşiktaş’ın golünü atan Rachid Ghezzal, sevincini takım arkadaşı Adem Ljajic ile kutladı.