Uzatmada gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i kendi sahasında mücadele etti.
Ülker Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-15'lik skorla Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı ikinci çeyrekte ise Fenerbahçe 42-41’lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi.
Uzatmada üstünlüğü bir kez daha eline alan Fenerbahçe Beko, sahadan 103-91 galibiyetle ayrılırken seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:15'te Darüşşafaka Tekfen'in sahasında oynanacak.
Son Güncelleme: 13.05.2021 23:31