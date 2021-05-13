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Uzatmada gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde uzatmalara giden karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 103-91 yenerek seride durumu 1-0 yaptı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:31
Uzatmada gülen taraf Fenerbahçe Beko oldu!
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i kendi sahasında mücadele etti.

Ülker Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-15'lik skorla Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı ikinci çeyrekte ise Fenerbahçe 42-41’lik skorla üstünlüğünü devam ettirdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan sarı lacivertliler skoru 65-55’e getirdi. Son periyotta ise konuk ekip son yirmi saniyede bulduğu sayılarla durumu 85-85 yaparken karşılaşmayı da uzatmaya götürdü.

Uzatmada üstünlüğü bir kez daha eline alan Fenerbahçe Beko, sahadan 103-91 galibiyetle ayrılırken seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı, 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:15'te Darüşşafaka Tekfen'in sahasında oynanacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BekoIng Basketbol Süper LigiDarüşşafaka TekfenPlay-off
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