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Utku Yuvakıran'dan Atiba'ya övgüler: Heykeli dikilmeli

Beşiktaş Süper lig . haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç sonucu Beşiktaş 1-0 yendi. Maç sonrası röportaj veren Atiba attığı gol ile mutluluğunu anlattı. Daha sonra Utku, Atiba'ya övgülerini sıraladı ve heykeli dikilsin sözleriyle beğenisini dile getirdi.

02 Mart 2021 Salı 20:34
Utku Yuvakıran'dan Atiba'ya övgüler: Heykeli dikilmeli
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Atiba’nın heykeli dikilmeli

Süper lig 26. Haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendi. Maçtan sonra golün sahibi olan Atiba açıklamalarda bulundu. ‘Performansımızdan dolayı sevinçliyim. 3 puan almak için geldik zor bir süreç olacağını biliyorduk. Savaştık ve futbol oynadık. İyi bir savunma gösterdik. Şans vermedik karşı takıma. Gol yemedik ve yememeye de devam ediyoruz. 3 puan ile yolumuza devam etmekteyiz.’

Atiba röportaj verdiği sırada alana giren Utku içinde birkaç şey söyledi: ‘Utku çok iyi birisi. Takım için önemli bir futbolcu. Kurtarışlarda bulundu ve bizleri oyunda tuttu. Kalecilerimizden beklediğimiz bu.’

Utku Yuvakıran ise Atiba için şu açıklamalarda bulundu: ‘Zor maçtı çok zor şartlarda maçı oynadık. Atiba’nın attığı gol ile kazandığımız maçtan çok sevinçliyim. Bizim için sahanın biraz güzel, iyi olması gerekmekte. Zemin sordu. 1-0 olsun bizim olsun derler işte öyle oldu. Atiba’nın heykeli dikilmeli.’

 



Son Güncelleme: 02.03.2021 20:34
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BeşiktaşAtibaUtkuyuvakıran
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