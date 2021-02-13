Upamecano, adım adım Bayern Münih yolcusu!

Bayen Münih, RB Leipzig kulübünün stoper futbolcusu Dayot Upamecano'yu kadrosunda görmeyi istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, 22 yaşında olan Fransız futbolcu ile 5 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

Bild'e açıklamalarda bulunan Bayen Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, bu transfer girişiminin doğru olduğunu ifade etti.

Bayen Münih'in Upamecano için RB Leipzig kulübüne 42,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödeneceği bildirildi.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Upamecano, Leipzig'e 2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Avusturya'nın Salzburg takımından transfer edilmişti.