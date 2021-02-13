İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Upamecano, adım adım Bayern Münih yolcusu!

Upamecano, Bayern Münih yolcusu! Yeni sezonda transfer çalışmalarını hızla devam ettiren Bayern Münih, savunmada yer almasını istediği futbolcuyu Bundesliga liginde buldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 06:56
Upamecano, adım adım Bayern Münih yolcusu!
Takip Et:

Bayen Münih, RB Leipzig kulübünün stoper futbolcusu Dayot Upamecano'yu kadrosunda görmeyi istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, 22 yaşında olan Fransız futbolcu ile 5 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi.

Bild'e açıklamalarda bulunan Bayen Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, bu transfer girişiminin doğru olduğunu ifade etti.

Bayen Münih'in Upamecano için RB Leipzig kulübüne 42,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödeneceği bildirildi.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Upamecano, Leipzig'e 2017 yılında 10 milyon Euro karşılığında Avusturya'nın Salzburg takımından transfer edilmişti.



Son Güncelleme: 13.02.2021 06:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UpamecanoBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Türkiye rekoru geldi! Tuğba Danışmaz, Türkiye rekorunu Ukrayna'da yenileyerek birinci oldu!
Yeni Türkiye rekoru geldi! Tuğba Danışmaz, Türkiye rekorunu Ukrayna'da yenileyerek birinci oldu!
Trabzonspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçın muhtemel 11'i!
Trabzonspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçın muhtemel 11'i!
Diego Costa'nın yeni adresi Brezilya!
Diego Costa'nın yeni adresi Brezilya!
Ukrayna'da düzenlenen salon Atletizm Şampiyonasında Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı!
Ukrayna'da düzenlenen salon Atletizm Şampiyonasında Tuğba Danışmaz Türkiye rekoru kırdı!
Ayın Futbolcusu ödülünü kazandı: İlkay Gündoğan
Ayın Futbolcusu ödülünü kazandı: İlkay Gündoğan
Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!
Martin Linnes, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Veysel kimdir? Semih Ertürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Özkaya oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
Halkbank müşteri hizmetlerine beklemeden direk bağlanma yöntemi
TV8 Oynat Bakalım sunucusu Furkan Dede kimdir? Furkan Dede hakkında bilgiler
Sinan Güleryüz – Özge Özder’in ‘Biz Bize’ isimli düeti youtube’da paylaşıldı
Ramazan ayı en kısa oruç tutan ülkeler hangileridir?
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.