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United maçı sonrası Liverpool’da Kloop ile Mane arasında soğuk rüzgarlar esti.

Manchester United maçı sonrası Liverpool’da teknik direktör Jürgen Kloop ile Senegalli futbolcu Sadio Mane arasında soğuk rüzgarlar esti. Detaylar haberimizde…

14 Mayıs 2021 Cuma 19:04
United maçı sonrası Liverpool’da Kloop ile Mane arasında soğuk rüzgarlar esti.
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Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Liverpool, Perşembe günü Manchester United’ı Old Trafford’da 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi hedefine tutunmaya devam etmişti. Jurgen Kloop, bu maçta Senegalli futbolcu Sadio Mane’yi yedek soyundurmuştu. Mane ise bu karara tepkisini Kloop’un kendisine uzattığı eli sıkmayarak gösterdi. Senegalli maç sonunda kafasını sallayarak maçta ilk 11’de oynamadığı için Jurgen Kloop’a öfkesini bu şekilde gösterdi.

Sadio Mane’nin maç sonu gösterdiği tepki hakkında konuşan Alman çalıştırıcı, bunun sorun teşkil etmediğini ve Mane ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Liverpool bu olayın gölgesinde ligin 35. Haftasında geçtiğimiz hafta küme düşen West Bromwich Albion ile deplasmanda karşılaşacak.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
LiverpoolJürgen KloopSadio Mane
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