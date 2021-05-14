United maçı sonrası Liverpool’da Kloop ile Mane arasında soğuk rüzgarlar esti.

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Liverpool, Perşembe günü Manchester United’ı Old Trafford’da 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi hedefine tutunmaya devam etmişti. Jurgen Kloop, bu maçta Senegalli futbolcu Sadio Mane’yi yedek soyundurmuştu. Mane ise bu karara tepkisini Kloop’un kendisine uzattığı eli sıkmayarak gösterdi. Senegalli maç sonunda kafasını sallayarak maçta ilk 11’de oynamadığı için Jurgen Kloop’a öfkesini bu şekilde gösterdi.
Liverpool bu olayın gölgesinde ligin 35. Haftasında geçtiğimiz hafta küme düşen West Bromwich Albion ile deplasmanda karşılaşacak.
Son Güncelleme: 14.05.2021 19:04