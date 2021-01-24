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Ünal Karaman eski oyuncusu ile anlaştı! Trabzonsporlu Jao Pereira Göztepe'de!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Göztepe ile anlaşan teknik direktör Ünal Karaman eski oyuncusu ile anlaşma sağladı. Trabzonspor'dan ayrılacağı kesinleşen Jao Pereira'yı kadrosuna katmak için çalışma yürüten Göztepe tecrübeli sağ bek ile anlaşma sağladı.

24 Ocak 2021 Pazar 15:45
Ünal Karaman eski oyuncusu ile anlaştı! Trabzonsporlu Jao Pereira Göztepe'de!
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Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman Trabzonspor’da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Jao Pereira ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Trabzonspor’dan ayrılacağı kesinleşen ve sağ bek bölgesine transfer çalışmalarına başlanılan Jao Pereira’nın yeni adresi belli oldu. Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman’ın Pereira’yı kadrosunda görmek istediğini belirtmesi üzerine harekete geçen Göztepe yöneticileri oyuncu ile anlaşma sağladı.

Portekizli oyuncunun ilerleyen günlerde İzmir’e giderek takıma katılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 24.01.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepeünal KaramanJao PereiraTransfer
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