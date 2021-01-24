Ünal Karaman eski oyuncusu ile anlaştı! Trabzonsporlu Jao Pereira Göztepe'de!

Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman Trabzonspor’da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Jao Pereira ile anlaşma sağladığı açıklandı.

Trabzonspor’dan ayrılacağı kesinleşen ve sağ bek bölgesineçalışmalarına başlanılan Jao Pereira’nın yeni adresi belli oldu. Göztepe teknik direktörü Ünal Karaman’ın Pereira’yı kadrosunda görmek istediğini belirtmesi üzerine harekete geçen Göztepe yöneticileri oyuncu ile anlaşma sağladı.

Portekizli oyuncunun ilerleyen günlerde İzmir’e giderek takıma katılması bekleniyor.