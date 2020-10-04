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Umut Nayır'dan kadro dışı açıklaması! Asla yanlış yapmadım

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Hajduk Split'e kiralık olarak giden Umut Nayır, süreç hakkında açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kadro dışı kalmasına üzüldüğünü dile getirdi.

04 Ekim 2020 Pazar 17:46
Umut Nayır'dan kadro dışı açıklaması! Asla yanlış yapmadım
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Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasında saf dışı kalan Umut Nayır kadro dışı bırakıldıktan sonra kiralık olarak Hajduk Split’e gitti. Hırvatistan’a gitmeden önce basının sorularına cevap veren 27 yaşındaki başarılı forvet, kadro dışı kalması konusunda üzüldüğünü aktardı.


Kadro dışı kaldığını kabullenmekte zorlandığını açıklayan Umut Nayır, Konya maçı öncesi bir yönetici tarafından bu kararın kendisine iletildiğini belirtti. Beşiktaş camiasına bir yanlışı olmadığını aktaran Nayır, bu kararın üzücü olduğunu ifade etti. Karara karşı tepkisini bu şekilde açıklayan Umut Nayır, kulübe karşı saygısızlık yapmadığına da ifadelerinde yer verdi.

 



Son Güncelleme: 04.10.2020 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Umut NayirBeşiktaşAyrılık
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