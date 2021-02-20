Umut Bulut 504. maçına çıkarak, ‘Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanına sahip oldu.

2001’de profesyonel futbola adım atan futbolcu, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de 503. maçına çıkarak en fazla forma giyen Oğuz Çetin ile eşitliği yakalayan Yeni Malatyaspor’un deneyimli golcüsü Umut Bulut, bugün karşılaşılan Konyaspor mücadelesinde de ilk on birde başlayarak maç sayısını 504 yaptı. Böylece ‘Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanının yeni sahibi olmayı başaran golcü isme mücadele öncesinde plaket takdim edildi.

1999-2000 yıllar arasında Petrol Ofisi takımında amatör ligde futbola adım atan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonel olan Umut Bulut, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor'da da forma giymesinin ardından 2019-2020 sezonundan bu yana Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

Süper Lig’de 5’inci kez ‘dalya’ diyen 37 yaşında olan Bulut, 100 gol barajını aşan futbolcuların arasında da yer almaktadır.