Ümraniyespor'dan maç sonrası açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. Lig'inde 21. hafta maçları yapılmaya devam ediliyor. 13 Şubat 2021 tarihinde saat 13.30'da yapılan TRT Avaz ekranında canlı olarak yayınlanan maç sona erdi.

sahasında konuk ettiği kırmızı siyahlı'u 3-0 mağlup ederek yolladı. Ümraniyespor tarafından 3 gol atılırken Eskişehirspor tarafında ise Berkay Tanır 55' kırmızı kart aldı.

Maç ardından basın açıklaması yapan Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, zorlu bir maç olduğunu belirtti. Eskişehirspor'un çok iyi bir savunması olduğunu belirten Uçar, ilk kez üst üste iki maçta galip gelmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Rakipleri hakkında açıklama yapan Uçar, maçta karşılarında dirençli, sert ve doğru savunma yapan oyuncuların bulunduğunu, Ümraniyespor'dan gol gelmesine rağmen dirençlerinden ve savunmalarından taviz vermediklerini belirtti. Ayrıca kendi takımı hakkında açıklama yapan Uçar, final paslarını doğru kullanamadıklarını ama 90'dan sonra gollere ulaştıklarını ve taraftarlarına kolay kaybeden bir takım göstermek istemediklerini belirtti.