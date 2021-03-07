Ümit Özat'tan hakem tepkisi:

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 25. haftada ağırladığı Menemenspor ile 1 – 1 berabere kalan Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil.” İfadelerini kullandı.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısı sırasında karşılaşma ile ilgili değrelendirme yapan Özat, şu ifadelere yer verdi:

“İki takımın oyuncularını da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İşin teknik boyutunu konuşmaya hiç gerek yok. Hakem bizi bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakem? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil. Verilmeyen ofsaytlar, kartlar, devamı gelmeyen avantaj pozisyonları. Futbol Federasyonu’nun başında kim var? Futbol Federasyonu Başkanı mı, MHK mi? Bir çağırın bakalım bizi, hakemler ile oturtun. Pozisyonları inceleyelim, çay kahve içelim. Pozisyonu niye verdiğine dair hakem teknik izahını yapsın. Yapamıyor ise bilin ki futbolu bilmiyor demektir. İnanılır gibi değil. Yani hakem diyor ki; Hocam ben de anlamadım sana niye kart verdiğini, 4. hakem de “Hocam kendisine söyledin zannetti” diyor. “E sen ona söylemediğimi biliyorsun, git söyle” diyorum. “Ses etme atılırsın” diyor. Türk futbolunun hali bu.” dedi.